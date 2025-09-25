O Primeiro Simpósio de Autoconhecimento e Cura, idealizado pela astróloga e professora de yoga Larissa Moreli, reunirá 21 terapeutas em uma programação diversificada que vai de trilhas pela mata atlântica até palestras com especialistas reconhecidos internacionalmente. O evento acontecerá entre os dias 10 e 12 de outubro, em Brusque. “Vivemos uma era de hiperconexão digital e, ao mesmo tempo, de profunda desconexão interna. O simpósio surge como um convite para desacelerar, olhar para dentro e se redescobrir”, explica Larissa.

O evento acontece na RPPN Chácara Edith, patrimônio ambiental localizado no centro da cidade. O espaço foi escolhido pela sua biodiversidade e pela atmosfera de contemplação, que segundo a organizadora cria um ambiente ideal para introspecção e cura. “Brusque é conhecida por sua força econômica, mas acreditamos que o pleno desenvolvimento de uma comunidade também passa pelo crescimento humano e espiritual. Queremos plantar uma semente de transformação que reverbere em toda a cidade”, acrescenta.

Serão 28 atividades ao longo dos três dias, incluindo palestras, práticas em grupo e atendimentos individuais. A abertura ficará a cargo do professor João Marcos Sampaio Mafra, da Nova Acrópole de Itajaí, com o tema “O desenvolvimento integral do ser humano”. O encerramento contará com a presença do terapeuta e escritor Fernando Machado, que apresentará a palestra “Jesus dos 12 aos 30”, explorando um período pouco conhecido da vida de Cristo.

A programação ainda reúne modalidades de yoga, rodas de conversa sobre fitoterapia, ayurveda, astrologia e terapia neural, trilhas educativas conduzidas pela bióloga Cecília Cipriano Ousaida e sessões terapêuticas que envolvem constelação familiar, programação neurolinguística, reiki e massagem ayurvédica. “Não é um evento focado em uma prática isolada, mas na sinergia entre diferentes abordagens. Acreditamos que o autoconhecimento é uma jornada que envolve corpo, mente e espírito”, reforça Larissa.

O simpósio foi pensado tanto para iniciantes, que desejam dar os primeiros passos em busca de equilíbrio, quanto para buscadores experientes, que já têm contato com terapias e querem se aprofundar. A programação inclui atividades gratuitas, como rodas de conversa e trilhas guiadas, e opções pagas, como atendimentos individuais e vivências específicas. Todas possuem número limitado de vagas, que variam de 35 a 60 participantes conforme a modalidade, e exigem inscrição antecipada pelo site do evento.

A organização pretende transformar o simpósio em um evento anual, consolidando Brusque como referência em bem-estar. “O futuro não é algo que simplesmente acontece, mas o resultado das escolhas que fazemos hoje. Com este simpósio, queremos deixar para Brusque a semente de uma comunidade mais consciente, conectada e em paz”, resume Larissa.

Serviço

O que: Primeiro Simpósio de Autoconhecimento e Cura

Quando: 10 a 12 de outubro

Onde: RPPN Chácara Edith – rua Carlos Cervi, 300, Poço Fundo, Brusque – SC

Quanto: R$ 25 até R$ 400

Ingressos: limitados, disponíveis no site do evento