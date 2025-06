Nos dias 1 e 2 de julho, a cidade de Joinville recebe o II Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior, um dos principais encontros da região voltados ao debate sobre a importância da climatização e da saúde ambiental em espaços fechados. O evento será realizado no centro de convenções Expoville e contará com a participação da Smart Air Climatizadores, referência em soluções de climatização inteligente e sustentável.

Organizado pelo Centro de Estudos de Ar Interior (CEAJ), o seminário é uma oportunidade única para profissionais do setor, pesquisadores, gestores de facilities e empresas atualizarem seus conhecimentos técnicos, trocarem experiências e ampliarem sua rede de contatos com os principais nomes do segmento.

A Smart Air estará presente com um estande exclusivo, apresentando seus principais modelos de climatizadores voltados para ambientes de diversos portes e necessidades. Entre os equipamentos em exposição, destaque para os modelos SA-60, SA-20, BG Tank, SA-9000 e SA-3500, reconhecidos por sua eficiência energética, robustez e desempenho na purificação do ar.

“A participação da Smart Air neste evento é mais do que uma vitrine de tecnologia, é uma oportunidade de diálogo com o setor e reafirmação do nosso propósito: levar soluções acessíveis e eficazes para melhorar a qualidade do ar em diferentes tipos de ambientes. É gratificante ver a crescente preocupação do mercado com esse tema, que impacta diretamente a saúde das pessoas,” destaca Rafael Barbosa, especialista em qualidade do ar e CEO da Smart Air.

A presença da Smart Air Climatizadores no seminário evidencia a dedicação da marca em contribuir para a construção de ambientes mais saudáveis, sustentáveis e centrados nas pessoas, em um momento em que a qualidade do ar se consolida como fator essencial para a saúde pública, o conforto ambiental e a responsabilidade socioambiental.

Serviço:

Evento: II Seminário Sul-Brasileiro de Qualidade do Ar Interior

Data: 1 e 2 de julho de 2025

Local: Expoville – R. XV de Novembro, 4315 – Glória, Joinville – SC, 89216-201

Ingressos: app.higestor.com.br/inscricao/14758/2-seminario-sul-brasileiro-de-qualidade-do-ar-interior