A Smart Air Climatizadores encerrou sua participação na 23ª edição da Febrava consolidando sua presença como uma das marcas em destaque no cenário nacional de climatização evaporativa. Realizada de 9 a 12 de setembro, no São Paulo Expo, a feira é considerada o principal encontro da América Latina para o setor de AVAC-R (Aquecimento, Ventilação, Ar-Condicionado e Refrigeração), reuniu mais de 28 mil visitantes e os maiores players da indústria em torno de soluções inovadoras para um futuro mais eficiente e sustentável.

Com um estande de alta visibilidade e forte presença técnica, a empresa catarinense apresentou seus principais modelos de climatizadores evaporativos, com foco nos recém-lançados SA-3500 – voltado ao público residencial e comercial – e o robusto SA-60000, projetado para ambientes industriais. Também ganharam espaço os já consagrados modelos SA-9000, SA-12000D, SA-23BT, SA-20, SA-30 e SA-1000J, todos com tecnologia cde ponta para climatização eficiente com baixo consumo energético.

Entre as novidades do portfólio, chamou atenção a linha de exaustores industriais da marca, desenvolvida especialmente para ambientes de grande porte sem saída natural de ar. Os equipamentos ampliam a circulação interna e tornam possível a operação dos climatizadores evaporativos em locais que antes eram considerados inviáveis para este tipo de solução – como galpões fechados, áreas de estocagem e estruturas metálicas com pouca ventilação.

“Na Febrava tivemos não apenas a chance de expor nossos produtos, mas de dialogar com o setor e mostrar soluções práticas para problemas que já fazem parte do dia a dia das cidades: o calor extremo e o custo elevado da energia”, afirma Rafael Barbosa, CEO da Smart Air.

O setor de AVAC-R deve movimentar mais de R$ 54 bilhões em 2025, segundo a ABRAVA, impulsionado pela urbanização acelerada, aumento das temperaturas e pressão por eficiência energética. Neste contexto, a participação da Smart Air na feira reforça seu posicionamento como uma marca que alia tecnologia, sustentabilidade e acessibilidade, oferecendo soluções reais para o presente, e preparadas para o futuro.

Com foco em responsabilidade climática, eficiência operacional e inovação acessível, a Smart Air sai da Febrava ainda mais conectada com os desafios do setor e pronta para seguir expandindo sua atuação em todo o Brasil e América Latina.