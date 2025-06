Uma experiência sensorial que cruza música, cinema e fotografia. É assim que se apresenta “N”, novo projeto do compositor e pianista brusquense João Minatti, que chega ao público como um convite à contemplação e à pausa. O álbum inédito reúne seis faixas autorais que transitam entre o jazz, a música erudita contemporânea e a improvisação, dialogando com imagens criadas especialmente para cada composição.

“N” é o sexto trabalho de Minatti e o primeiro a contar com a participação de sete músicos convidados, o que confere à obra novas camadas e texturas sonoras. Cada faixa ganha ainda um videoclipe, todos gravados em película analógica 16mm. Os filmes foram dirigidos por Ricardo Weschenfelder, com direção de fotografia de Victor Michelato e edição de Zeca Day, formando um projeto que busca traduzir em som e imagem a experiência da memória, da presença e do silêncio.

Mais do que um álbum, “N” é uma obra que reflete sobre os impactos da modernidade e da hiperconexão nas relações humanas. “Quis criar um trabalho que convidasse as pessoas a parar, respirar, se desconectar por alguns minutos e se reconectar com algo mais sensível, mais humano, mais presente. É sobre abrir espaço para o vazio, para o silêncio e para a contemplação”, resume Minatti.

O projeto já está disponível no site www.nprojeton.com, onde é possível acessar os vídeos e conhecer mais sobre a proposta. A estreia presencial acontece em Brusque, com uma apresentação gratuita no dia 1º de agosto, no Anfiteatro do Colégio Cônsul Carlos Renaux.

Serviço

O que: Estreia do projeto “N”, de João Minatti

Quando: Sexta-feira, 1º de agosto de 2025, às 18h30

Onde: Anfiteatro do Colégio Cônsul Carlos Renaux – Av. Monte Castelo, 81 – Centro 1, Brusque – SC, 88350-340

Quanto: Gratuito

Mais informações: www.nprojeton.com | Instagram @nprojeton