A Valuez, startup de Florianópolis especializada em valuation, foi uma das 10 empresas selecionadas para o processo de incubação da rede Miditec, um dos programas de apoio a startups mais renomados do Brasil. A iniciativa é liderada pela Associação Catarinense de Tecnologia – Acate em parceria com o Sebrae Startup.

Com uma plataforma inovadora que automatiza cálculos complexos e alinha indicadores de desempenho, a Valuez permite que empresas de diferentes portes avaliem seus próprios valores de mercado enquanto aprendem sobre a metodologia por trás do valuation.

A startup foi selecionada para a incubadora Miditec, localizada no Centro de Inovação da Acate, em Florianópolis. O programa de incubação é dividido em duas etapas principais: a primeira foca na validação do modelo de negócio e na geração de demanda, enquanto a segunda tem como objetivo o crescimento das vendas e a escalabilidade. Durante o processo, as startups terão acesso a capacitações, consultorias especializadas, networking qualificado e rodadas de investimentos.

Entre os mentores que acompanharão o desenvolvimento das startups estão profissionais de destaque no ecossistema de inovação, como Adriano Maskalenkas, executivo de produtos com ampla experiência em transformação digital em mercados globais; Alexandre Adoglio, empreendedor digital e especialista em estratégias de negócios; e Maria Faccio, especialista em gestão financeira e inovação, com atuação em startups e grandes empresas nacionais e multinacionais.

Para Adonai Zanoni, CEO da Valuez, a participação no Miditec representa uma oportunidade estratégica. “Está sendo uma grande oportunidade para a Valuez participar do Miditec. Além de nos apoiar no desenvolvimento organizacional, com a contribuição de mentores experientes de diversas áreas, o programa também se destaca como um hub de relacionamento estratégico”, destaca.

A Valuez concluiu seu primeiro ano de operação em 2024 com um faturamento de R$ 200 mil, dentro das expectativas. Para 2025, a meta é ambiciosa: crescer entre 5 e 7 vezes, alcançando uma base de 600 clientes, impulsionada pelo lançamento de dois projetos estratégicos previstos para março.