Colaborou Lucas Romano

A médica cirurgiã plástica Sulamita Okayama inaugurou a Nipo Clinic, uma clínica de cirurgia plástica e bem-estar que visa a abordagem ao autocuidado. Neta de japoneses, a médica se inspira na filosofia, beleza e estilo de vida do Japão para sua vida e as experiências da clínica. A inspiração é refletida no nome Nipo, que significa “relativo ao Japão”, até a arquitetura, assinada pelos irmãos Eder e Eron Kogikowski, do escritório Kogika Arquitetura, que incorporou elementos arquitetônicos mais contemporâneos e minimalistas para refletir todas as intenções.

Formada em Medicina pela PUC Paraná e com especialização em Cirurgia Plástica pelo prestigiado INCA – Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, Sulamita Okayama escolheu sua descendência como pilar conceitual em vários aspectos, ancorando o propósito da clínica em um resgate do “bi” (beleza) japonês.

“A Nipo Clinic se propõe a ir muito além da estética. Seu conceito fundamental é o bem-estar, focado em fazer com que os pacientes se sintam felizes e confortáveis com seu corpo, compreendendo que a verdadeira satisfação não se atinge cuidando apenas da aparência externa, mas sim do ser completo: corpo, mente e alma”, revela a médica cirurgiã plástica. Segundo o conceito japonês trazido por Sulamita, a beleza é “multifacetada e se valoriza a simplicidade, a elegância natural e a harmonia”.

Este ideal se reflete no ambiente, cuidadosamente pensado para ser um local de acolhimento. Na recepção, não há telas ou panfletos de divulgação, e o estabelecimento evita músicas incômodas, priorizando um refúgio sensorial. “Queremos que quem entre na clínica se conecte consigo mesmo,” defende a proprietária, ressaltando o convite para uma pausa meditativa e de cuidado pessoal.

A equipe multidisciplinar da Nipo é composta pela própria Sulamita Okayama – Cirurgiã Plástica, por Daniela Alves – médica preventiva e de bem-estar, e por Fernanda Carvalho, terapeuta especializada em estética, massagem relaxante e drenagem linfática. A partir de janeiro, o time será reforçado com a expertise da Osteopatia, sob responsabilidade da osteopata Taís Mitsuyasu.

Em relação às suas expectativas, Sulamita Okayama finaliza com uma mensagem de profunda generosidade. “Espero que cada pessoa que chegue à nossa clínica, por meio de qualquer uma de nós profissionais, encontre na Nipo um local que faça com que o dia dela seja melhor. Que ela se sinta acolhida, compreendida, amada e em paz. Que nós possamos, através do nosso trabalho, melhorar a vida de cada um que passa por nós.” A Nipo Clinic se estabelece, assim, como uma nova clínica que promete um atendimento que une a precisão da cirurgia plástica com a delicadeza e a profundidade da filosofia de beleza nipônica.

