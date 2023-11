No sábado, 28 de outubro, aconteceu em São Paulo o Summit BodyTite & Morpheus 8. O encontro foi exclusivo para profissionais proprietários da tecnologia do aparelho BodyTite e a ponteira Morpheus, e contou com palestrantes nacionais e internacionais.

A dermatologista Nadine Vandresen, de Brusque, foi uma das profissionais presentes no evento e enxerga como uma oportunidade para a troca de experiências. “O encontro de todos os usuários da máquina foi muito importante para cada um contar sua experiência com o aparelho. Foi possível somar as técnicas para adquirirmos melhores resultados”, conta a dermatologista.

O BodyTite realiza procedimentos minimamente invasivos através da remodelação da face e corpo, resultando em melhorias na flacidez da pele e contorno corporal, e também estimula a produção de colágeno e a quebra da célula de gordura. Junto ao aparelho, são utilizados quatro aplicadores: o BodyTite, em áreas grandes do corpo, o FaceTite, em pequenas áreas do corpo e rosto, o AcuTite, em áreas de difícil alcance, e o Morpheus que pode ser utilizado tanto no rosto quanto no corpo.

A ponteira Morpheus 8, que une a radiofrequência e o microagulhamento, atinge todas as camadas da pele. “Enquanto as outras ponteiras do BodyTite são usadas para o tratamento da gordura associado a retração de mais de 30% da pele, a Morpheus entrega a radiofrequência na forma de multiagulhas e pode ser usado no tratamento de rugas, flacidez, celulite e estrias”, finaliza Nadine.