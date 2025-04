Colaborou Larissa Santana

O conceito de festas matinais, popularizado em centros urbanos como Nova York, Londres e Berlim, chega a Balneário Camboriú com a realização da Coffee Party, evento que será promovido pelo Acaiá Café no domingo, 27. A proposta oferece uma nova forma de aproveitar o início do dia, unindo música eletrônica, gastronomia e bem-estar em um ambiente inovador.

Marcada para começar às 9h, a programação contempla apresentações com foco em vertentes do Disco e House, com uma seleção musical pensada para o período da manhã, menos acelerada do que as tradicionais baladas noturnas. O ambiente favorece a socialização e o contato com diferentes expressões culturais.

Muito mais do que uma cafeteria ou bar convencional, o Acaiá Café se destaca como o primeiro listening bar de Balneário Camboriú — um espaço multifuncional que combina café, coquetelaria, loja de vinil e um sistema de som de alta fidelidade, voltado à experiência musical. Com uma curadoria sonora focada na diversidade e na conexão, o local vem se consolidando como um polo de cultura urbana na cidade, promovendo encontros que giram em torno da música e da gastronomia.

O menu, elaborado em parceria com a Amora Confeitaria, segue a mesma linha conceitual: cafés especiais — quentes e gelados —, coquetéis energéticos, matcha de alta qualidade e um brunch com curadoria gastronômica. Também integram o projeto marcas como a Nude, especializada em leite vegetal, a NAMU, referência nacional em matcha, e a Dsom, responsável pelo sistema de som de alta fidelidade.

“A intenção é proporcionar uma experiência sensorial e cultural completa, alinhada aos valores do Acaiá Café, que envolvem inovação, qualidade e acolhimento”, afirma Martin Junge, DJ responsável pela curadoria musical do evento e também proprietário do café.

O Acaiá Café já é reconhecido por sua atuação além da gastronomia, consolidando-se como um espaço de convivência e expressão cultural na cidade. “Nosso objetivo é oferecer um ambiente em que as pessoas possam se conectar, compartilhar e vivenciar novas formas de interação cultural. A música é um elemento central nessa proposta”, destaca o empresário.

Com a Coffee Party, Balneário Camboriú passa a contar com uma alternativa diferenciada de programação dominical — sofisticada, contemporânea e voltada a um público em busca de novas experiências.

Serviço

O quê: Coffee Party

Quando: 27 de abril de 2025, a partir das 9h

Onde: Acaiá Café – Rua 401, 111, Balneário Camboriú

Ingresso: R$ 10 – a partir das 10h