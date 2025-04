Poucas empresas atravessam o tempo com a força de um legado que segue relevante. A RenauxView, uma das mais respeitadas indústrias têxteis do Brasil, celebra em 2025 seu centenário, reafirmando sua presença como símbolo de tradição e reinvenção no setor. O marco será celebrado no domingo, 27, com um almoço comemorativo no pátio da empresa, restrito para colaboradores, parceiros e autoridades.

“Mais que uma data, os 100 anos sintetizam uma trajetória construída com trabalho, visão de futuro e forte conexão com o mercado de moda nacional”, diz o CEO da empresa, Armando Hess de Souza, que está à frente da gestão desde 2006.

Fundada em 1925 como Indústrias Têxteis Renaux S.A. – Iresa, a empresa nasceu como uma nova tecelagem voltada à produção de tecidos decorativos, resultado do desmembramento da Fábrica de Tecidos Carlos Renaux — criada em 1892 pelo imigrante alemão Karl Christian Renaux, o cônsul Carlos Renaux. Com menos de 50 trabalhadores e cerca de 20 teares manuais, operados em sua maioria por imigrantes europeus, a pequena tecelagem dava início a uma trajetória que viria a influenciar gerações da indústria têxtil catarinense e nacional.

Figurando na lista do Observatório da Fiesc como uma das poucas indústrias centenárias do estado, a RenauxView construiu uma reputação sólida ao longo das décadas, mantendo-se relevante em meio às transformações do mercado e aos avanços tecnológicos.

De Brusque para o Brasil: uma história que tece gerações

Desde os primeiros tecidos decorativos produzidos para espaços como o Palácio Cruz e Souza até a presença em campanhas icônicas — como a do famoso bordão “Bonita camisa, Fernandinho!”, da Alpargatas, nos anos 1980 — a empresa esteve presente em momentos que marcaram a história da moda no país.

A abertura econômica dos anos 1990 impôs grandes desafios à indústria têxtil brasileira. Para enfrentar a concorrência internacional e os impactos financeiros, a empresa passou por uma profunda reestruturação nos anos 2000. Sob nova gestão, reposicionou-se no segmento premium da moda nacional, priorizando design autoral, tecnologia e coleções alinhadas às tendências globais.

A partir de 2006, sob a gestão do atual CEO, Armando Hess de Souza, e do CFO Márcio L. Bertoldi, esse novo momento foi simbolizado com a adoção do nome RenauxView, representando uma marca mais conectada à moda contemporânea, ao comportamento de consumo e à visão de futuro da empresa.

Walter Orthmann: O homem que fez história na RenauxView e no mundo

Um dos personagens mais emblemáticos dessa trajetória foi Walter Orthmann, falecido em agosto do ano passado, aos 102 anos. Contratado aos 15, em 1938, Walter dedicou 86 anos de sua vida à empresa, conquistando reconhecimento internacional como o funcionário com a carreira mais longa em uma mesma companhia, segundo o Guinness World Records. Sua história simboliza o espírito de compromisso, ética e pertencimento que definem a cultura da RenauxView.

Celebração e futuro

O centenário marca o início de uma série de ações comemorativas que vão homenagear as pessoas, os marcos e os valores que moldaram a empresa. Haverá lançamentos especiais, iniciativas voltadas à preservação da história e momentos de reconhecimento aos colaboradores que ajudaram a construir esse legado.

“Com tecnologia de ponta, responsabilidade socioambiental e um olhar sensível às transformações culturais da moda, a RenauxView segue tecendo o futuro — sem jamais perder os fios de sua origem”, completa Armando.

Programação

10h30 Philarmonica de Brusque

11h40 Boas-vindas e outras palavras

12h Churrasco

14h Leo & Dudu (e banda)

16h Encerramento