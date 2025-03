A Urbano Alimentos anunciou uma parceria com o atleta Rodrigo Pantera, considerado uma das promessas do fisiculturismo nacional. Com milhões de seguidores nas redes sociais, Pantera tem ganhado destaque na modalidade enquanto busca o “pro card”, que o qualificará para competir na liga profissional internacional.

Natural do interior da Bahia, o atleta deixou sua cidade natal para buscar reconhecimento no Sudeste. Depois de um período em Minas Gerais, fixou residência na Grande São Paulo, onde se concentram os principais campeonatos, equipes e patrocinadores do fisiculturismo. Com um estilo autêntico e carismático, ele conquistou uma grande base de fãs e hoje soma 2,3 milhões de seguidores no Instagram e 1,3 milhão no TikTok.

Além do desempenho esportivo, Pantera se destaca pelo conteúdo que compartilha nas redes sociais, onde dá dicas de treino e alimentação, frequentemente utilizando produtos da Urbano. Sua identidade simples e autêntica criou uma conexão natural com os valores da empresa, tornando a parceria valorizada por ambas as partes.