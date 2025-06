A Vektor Energia, marcou presença na ExpoGestão 2025, em Joinville, com uma palestra essencial para empresários, gestores e investidores atentos ao futuro do setor elétrico brasileiro.

Na última quarta-feira, 11, no Expoville, o CEO da Vektor, Sandro Bittencourt de Souza, conduziu a palestra “Os três eixos principais da reforma do setor elétrico e como isso impactará as empresas, o setor residencial e os investidores.”

A apresentação trouxe uma análise técnica, crítica e acessível sobre as principais mudanças propostas no novo marco regulatório e seus reflexos imediatos e estruturais sobre o consumo, os modelos de contratação e o papel das gestoras, comercializadoras, distribuidoras e investidores institucionais.