O cantor e multi-instrumentista Alex Raiz lançou na última segunda-feira, 12, seu novo single Instante, uma faixa que dá sequência ao projeto autoral iniciado com a canção Novo Ser. O lançamento, acompanhado de um videoclipe sensível e intimista, retrata uma jornada de autoconhecimento, conexão com a natureza e a celebração das pequenas coisas da vida.

Com influências que vão desde Bob Marley, Natiruts e Djavan até Dazaranha e Armandinho, Alex resgata em Instante a essência de sua formação musical, que começou na Banda Marcial do Colégio São Luiz, em Brusque. “Meu maestro, Sérgio Freitas, foi uma das grandes inspirações para que eu mergulhasse no universo da música, assim como meu pai, que me incentivou a aprender. Hoje, posso dizer que também sou minha própria inspiração”, conta o artista.

O videoclipe foi gravado na cabana do amigo e ex-aluno Murilo Moritz, um espaço cercado pela natureza. A escolha do local não foi por acaso. “Queria mostrar o que realmente me faz feliz: estar em contato com a natureza, com uma vida mais simples e conectada com o universo”, explica Alex. Ele participou ativamente do processo criativo e da direção do clipe. O artista explica que o roteiro é baseado em seu dia a dia: andar de Corcel 77, curtir seu skate, pegar uma praia e tocar, tudo isso faz parte de quem ele é.

A estética do vídeo reflete esse estilo de vida, com referências audiovisuais que passam pelo clima de artistas como Vitor Kley e o próprio Natiruts. A música, segundo Alex, carrega uma energia especial: “foi escrita na mesma fase em que compus Novo Ser. Tudo ali foi sentido de verdade. E quando a gente faz música com amor, ela reverbera em quem ouve, minha missão é passar paz e amor através da música”, destaca Alex.

Instante faz parte do álbum Novo Ser, um projeto que contará com 12 composições autorais, sendo seis lançadas com videoclipe e seis exclusivamente nas plataformas digitais. “Queremos levar esse trabalho aos palcos, com shows que vão contar com participações especiais e uma experiência musical completa”, exemplifica o cantor.

Com voz, violão, saxofone e trompete, seus instrumentos de alma, Alex Raiz vem consolidando um som autoral e autêntico. O lançamento de Instante é mais um passo firme rumo a novos voos, como o próprio artista descreve. “O que eu não posso contar, eu posso cantar”, finaliza.

Assista ao clipe aqui: