A Casa Atlântica está apresentando a decoração natalina, assinada pela decoradora Doca Curcio, em sua décima edição da Casa de Natal. Construída em 1890 e localizada em frente à sede da Toalhas Atlântica, em Brusque – SC, a casa pertenceu à família Petermann e foi adquirida por Antônio Ogliari, fundador da Atlântica, em 2007. A partir de 2012, após ser restaurado, o local passou a ser utilizado como showroom da empresa e locado para eventos.

Inspirada na Vila do Papai Noel, o processo, ao todo, durou duas semanas. Foram utilizados todos os móveis do acervo da Casa Atlântica e onze cômodos foram decorados. O jardim também recebeu um presépio no paisagismo, construído por funcionários e parceiros liderados por Mário Victorino, que gerencia a manutenção da propriedade.

“No primeiro ambiente, utilizamos papais-noéis do acervo pessoal de Eli Ogliari (matriarca da Atlântica), e também temos um pinheiro tradicional. Os três quartos montados servem de showroom da Atlântica, onde os clientes podem conhecer a nova coleção de inverno da marca. Buscamos combinar a cor do enxoval com a decoração de Natal, para que seja possível visualizar a cor dos produtos nos enfeites natalinos”, explica Doca Curcio, que assina a decoração da Casa Atlântica.

O espaço será utilizado exclusivamente pela Atlântica, que durante os meses de novembro e dezembro recebe clientes de todo Brasil para o lançamento da coleção de inverno 2024. Junto a isso, a Casa também será utilizada para confraternizações da empresa e dos funcionários.

“O Natal é uma data muito importante e especial para a empresa. É uma época que os melhores sentimentos afloram nas pessoas, um momento de partilha, amor e união, de estar junto das pessoas que amamos. E fazer a Casa de Natal é uma forma de demonstrar gratidão aos funcionários e parceiros pelo ano que passamos juntos. É um momento de celebração e agradecimento, em que resgatamos o espírito de Natal”, conta Susymeri Ogliari, diretora da Toalhas Atlântica.

Em 2023, a Atlântica encerrou as vendas para o ano no mês de outubro, após atingir as metas mensais de produção e faturamento. “As toalhas são um presente útil e atemporal. Nossa aposta é nos kits de toalhas e caixas de presentes, com opções a partir de R$ 49,90. Esse também é um momento oportuno para renovar o enxoval da casa para o próximo ano. Apostamos muito nas vendas do setor de cama, mesa e banho durante o mês de dezembro”, finaliza Susymeri Ogliari.