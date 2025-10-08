A morte de Odete Roitman, na novela Vale Tudo, alcançou excelentes números de audiência, ultrapassando 30 pontos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Mas a cena que toma conta das redes sociais desde segunda-feira, 6, surtiu num pedido atípico para o padre Gabriel Natan, que atua na região de Fortaleza, em Blumenau.

O próprio vigário descreve o pedido como “inusitado”. Através de um vídeo nas redes sociais, Gabriel conta que uma paroquiana pediu orações para Odete Roitman, personagem de Débora Bloch.

“Hoje recebi um pedido de oração bem inusitado. Uma paroquiana mandou bem assim: o senhor pode rezar por uma alma, por uma pessoa que faleceu? Eu falei “Claro. Qual o nome?”. Ela mandou: Odete Roitman”, conta.

Odete Roitman pode ter sido assassinada por cinco principais suspeitos: César (Cauã Reymond), Heleninha (Paolla Oliveira), Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli) e Marco Aurélio (Alexandre Nero). A cena que responde “Quem matou Odete Roitman?” deve ir ao ar em 17 de outubro, quando acontece a exibição do capítulo final da trama.