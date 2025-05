A vida e a trajetória do educador social Padre Vilson Groh, desde a infância em Brusque até sua atuação nas periferias de Florianópolis, são tema do documentário Pão e Beleza: Caminhos de Padre Vilson, lançado nesta segunda-feira, 5, no YouTube.

Com mais de quatro décadas dedicadas ao trabalho comunitário nas regiões mais vulneráveis da Grande Florianópolis, Padre Vilson agora tem sua história contada em um filme dirigido pelos cineastas Kátia Klock e Kiko Goifman. A obra resgata memórias da juventude em Brusque e acompanha sua chegada ao Morro do Monte Serrat, onde construiu uma trajetória marcada pela escuta atenta, pelo diálogo e pela transformação social por meio da convivência com os mais pobres.

“O lançamento digital do documentário é um convite para que mais pessoas conheçam a história de um homem que, a partir da escuta, do diálogo e da convivência com os mais pobres, construiu uma trajetória de transformação social coletiva”, explica Morgana Andrade, idealizadora do projeto.

Padre Vilson acompanhou todo o processo de produção de perto, mas só assistiu à versão final na pré-estreia ao lado da família. “No início, resisti à ideia do documentário. Sempre entendi minha caminhada como uma construção coletiva. Mas, ao perceber que essa história poderia inspirar outros e contribuir com a cultura da solidariedade, aceitei”, relembra.

O projeto é uma realização do Instituto Pe. Vilson Groh, com patrocínio da Prefeitura de Florianópolis via Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e apoio cultural de empresas e organizações parceiras.

Assista ao documentário aqui: