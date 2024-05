Para promover arrecadações e ajudas humanitárias ao Rio Grande do Sul, o Instituto Playing for Change lança vídeo de “Merceditas”, música clássica do cancioneiro regionalista gaúcho, com participação de Renato Borghetti tocando gaita ponto. A gravação ocorreu na sede do Projeto Fábrica de Gaiteiros, em Barra do Ribeiro, uma das cidades afetadas pelas chuvas no estado.

“Acredito que o mundo sem música seria um erro. Ela interfere, influencia e aproxima a vida das pessoas de forma mágica, e tenho certeza que neste momento difícil que o Rio Grande do Sul está passando não será diferente. Por meio da música iremos nos unir e reconstruir nosso estado”, declara Renato Borghetti, músico e idealizador do projeto Fábrica de Gaiteiros.

Visando ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, o Instituto Playing for Change em parceria com a Azul Linhas Aéreas e a NDI Importação e Exportação arrecadaram 22 toneladas de remédios.

A campanha que recebe apoio também do influenciador Whindersson Nunes, e das empresas DM Share, NDI Internacional e Zah Empreendimentos já arrecadou ainda três toneladas de fraldas, água, produtos de higiene, primeiros socorros, luvas de látex, colares cervicais, quatro aparelhos de pressão arterial, dois desfibriladores, 960 lanternas e pilhas.

Além da ajuda humanitária, foram disponibilizados também um caminhão com 35 mil litros de querosene que será usado como combustível de aeronave e um gerador de energia elétrica de quatro toneladas.

O Instituto Playing for Change é um projeto social que apoia programas de educação musical em regiões carentes e fornece aulas que envolvem teoria, instrumentos musicais, canto e dança. O Playing for Change foi criado para inspirar e conectar o mundo através da música, acredita que ela é um instrumento para quebrar barreiras e superar diferenças e para isso, promove a gravação de músicos atuando em diversos países, culturas e ritmos diferentes.

“A música é uma linguagem universal que quebra barreiras e através dela podemos unir esforços para ajudar o Rio Grande do Sul nesse momento. Desde o início do mês estamos nos mobilizando para salvar vidas, captar recursos e doações para o estado. Com auxílio de aviões e helicópteros, já foram entregues medicamentos e equipamentos necessários nos hospitais, prestamos socorro a famílias isoladas e atendemos chamados de emergência Garanto que não vamos parar enquanto o estado estiver vulnerável” conclui Alan Eccel, fundador do Instituto Playing For Change e CEO da NDI Internacional.

Como ajudar:

Doações através de PIX:

Chave CNPJ: 22.792.042/0001-45 – Instituto Playing For Change

Coleta de doações em Curitiba – PR:

Instituto Playing For Change

Rua João Crysóstomo da Rosa, 200, Cajuru, Curitiba – PR

Coleta de doações em Balneário Camboriú – SC:

NDI Importação e Exportação

R. 1101, 60, 10° Andar, Centro, Balneário Camboriú – SC