Não é novidade alguma as especulações de que o templo da música eletrônica poderia, a qualquer momento, encerrar suas atividades. Mesmo com o incêndio que assolou a estrutura do Warung Beach Club em fevereiro de 2023, o clube se reergueu. Mas agora, uma “jornada final” está agendada no cronograma de eventos do “templo da música eletrônica”, como é lembrado ao longo destes últimos 22 anos.

No domingo, 20, o aclamado Adam Ten, um dos artistas mais relevantes do cenário atual, se apresenta no Warung. Conhecido por criar narrativas envolventes por meio de uma seleção musical refinada, Adam transforma suas apresentações em uma verdadeira experiência sensorial.

E continuando a agenda do ano, está marcado para 7 de junho o início da sua “The Final Journey”. O duo Bob Moses, formado por Tom Howie e Jimmy Vallance, retorna ao clube com performances que marcaram a história do Warung. E em 11 de julho, Guy J solta o som na jornada final, antes que o Templo dê espaço para a verticalização imobiliária na Praia Brava.