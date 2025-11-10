Na efervescente paisagem urbana de Balneário Camboriú, onde arranha-céus audaciosos disputam o metro quadrado mais caro do país, emerge um nome que não grita em altura, mas sussurra em arquitetura, propósito e atemporalidade: a Neuhaus Incorporadora. À frente desse movimento está o empresário Rafael Benvenutti Schefer, de Brusque, um nome que se tornou sinônimo de arquitetura autoral, que se recusa a seguir modismos e que busca redefinir o que é viver o luxo e o alto padrão no Sul do Brasil.

A fundação da Neuhaus, hoje com 12 anos de mercado, é reflexo de uma trajetória profissional diversa e de uma formação acadêmica com um viés internacional. Formado em Administração e Marketing pela ESIC, em Curitiba – PR, com uma extensão de um ano em Madrid, na Espanha, Rafael conta que a escolha da faculdade foi intencional, buscando um diferencial no mercado. “Ter uma formação fora do país foi um ponto de destaque que me atraiu o olhar”, explica. A experiência na capital espanhola e o contato com grandes marcas globais incutiram no empresário uma “visão de multinacional”, que pauta até hoje os processos da Neuhaus.

Antes do mercado imobiliário, Schefer navegou por segmentos como o bancário, a indústria e as telecomunicações, e até mesmo flertou com o setor têxtil, um sonho de família. “A parte de algodão e têxtil não tem nada a ver com o nosso DNA. Mas a moda tem. Tornar o insumo e a matéria bruta em um produto desejável é algo que nos move,” pontua, evidenciando o seu foco no storytelling dos produtos.

A virada para a construção civil veio com o incentivo do irmão, sócio e engenheiro civil, Gustavo Schefer. Rafael, ao entrar em uma construtora em Itapema pela primeira vez, sentiu-se “viciante” e “encontrou-se” no setor.

O embrião da Neuhaus surgiu como R2G, em um mercado dominado pelo neoclássico. Inicialmente, a Neuhaus buscou atender o público local em Itapema com o Volga – lançado em 2015, um empreendimento que trazia “leves traços de neoclássico” – uma concessão estratégica, pois não representava a essência dos sócios. Contudo, foi no projeto de interiores do Volga que o DNA da marca começou a pulsar.

“Trouxemos para o alto padrão de Itapema muitas marcas de design. A resposta do público – do jovem ao mais experiente – foi imediata”, revela o empresário. Foi então que a Neuhaus começou a colocar em prática seu propósito claro de fazer arquitetura contemporânea, autoral, pautada em estética, essência e um forte diálogo com arte, moda, música, design e a paisagem urbana.

Surge o Zaha, primeiro projeto sob o novo nome, com um design ousado e contemporâneo, que reforça a essência de vanguarda da Neuhaus. O projeto marca uma nova fase da marca, unindo estética, funcionalidade e visão de futuro. Antes dele, o Volga já havia se destacado como o primeiro empreendimento com infraestrutura para carro elétrico, em 2015.

Quando decide levar suas raízes em Balneário Camboriú, a Neuhaus eleva a barra do luxo com o conceito de “Casa Suspensa”, presente no projeto Origem, lançado em 2025. E trouxe ainda com o projeto do Botânico, o primeiro edifício biofílico da cidade, entregue em 2023. Projeto que, inclusive, é o primeiro de Balneário Camboriú a estar no portfólio do concorrido ArchDaily, maior curadoria de obras arquitetônicas do mundo.

A Neuhaus se posiciona para um nicho específico: clientes que apreciam “a boa arquitetura e design”, que buscam o alto padrão na linha contemporâneo e que valorizam a exclusividade ao que Rafael Schefer chama de “alma autoral“.

Em seus projetos, a Neuhaus conversa com um público familiar ao conceito de quiet luxury (luxo discreto), sendo “low profile”, e avesso a extravagâncias. Para os próximos 10 anos, a Neuhaus planeja um crescimento arrojado, mas “sem perder a alma autoral.”

E de olho em novos mercados, Rafael Schefer vê a expansão batendo à porta. Com lançamentos focados em Balneário Camboriú, a atrativa vizinha Itajaí trouxe um lançamento de estúdios que ainda será anunciado. “É uma resposta ao lifestyle do nosso cliente mais cosmopolita e urbano, que valoriza praticidade, design e a liberdade de viver em movimento.”

Rafael Schefer acredita que o ecossistema que criou conecta pessoas, ideias e valores. “É diferente de preço. Somos uma marca que redefine o padrão de viver no sul do país. O futuro da Neuhaus não é sobre ser a mais alta, mas em ser a mais autêntica e, inegavelmente, a mais à frente“, finaliza.