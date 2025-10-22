André Rezini deve assumir como diretor de Futebol do JEC

André Rezini, ex-diretor de Futebol do Brusque, está com conversas avançadas para passar a integrar a diretoria do Joinville Esporte Clube (JEC). Ele deve exercer o posto de diretor de Futebol, mesma função que ocupava no quadricolor.

A informação foi divulgada por Beto Lima, da CBN, e confirmada ao jornal O Município por uma fonte. Procurado, Rezini não se manifestou sobre o assunto até o fechamento da matéria.

A reportagem apurou que a proposta oferecida pelo JEC a André Rezini prevê flexibilidade na função. Assim, ele poderia seguir morando em Brusque, o que também não iria afetar seu mandato de vereador no município.

A decisão de Rezini sobre comandar o Futebol do Joinville deve ser tomada nos próximos dias. Atualmente, o JEC disputa as quartas de final da Copa Santa Catarina, ocasião em que tenta o acesso à Copa do Brasil. Ano que vem, vai jogar a Série D do Brasileiro e o Campeonato Catarinense.

