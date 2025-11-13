André Rezini recusa cargo de diretor de Futebol do JEC

Ex-diretor de Futebol do Brusque, André Rezini declinou o convite do Joinville para assumir o cargo no time do Norte do estado.

André comunicou a decisão ao presidente do JEC, Dartanhan Oliveira, na última semana. “Declinei o contrato após algumas semanas de tratativas. Eu estava com o contrato para assinar desde o dia 23 de outubro. Fui para lá algumas vezes, entendi como seria o dia a dia, teria bastante flexibilidade, mas estou abrindo uma empresa nova em Brusque e eu não conseguiria montar o time do meu jeito por questões de orçamento e do momento do futebol atual”, explica.

“Muitos atletas já estão empregados, o JEC está em competição. Entendia que seria necessário reformular o grupo, colocar alguns profissionais da minha confiança na comissão técnica. Resolvi dar um passo atrás, apesar de as coisas já estarem amarradas”, completa André, que também é vereador em Brusque.

Ele deixou o cargo no Brusque no início de 2025, quando a equipe oficializou a venda de 90% da SAF para o grupo AVS.

