André Vechi aguarda nota do PP de Brusque negando apoio a João Martins para definir se partido segue na base

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), está no aguardo de um posicionamento do diretório municipal do PP sobre a possível filiação do empresário João Martins (PSD) à sigla de olho nas eleições de 2026. Hoje, o partido integra a base do governo. O eventual apoio do grupo no município à filiação de um dos principais opositores pode ser crucial para permanência do partido na base.

Internamente, na cúpula do governo, a leitura é que o PP de Brusque não deve endossar a filiação de João Martins, permanecendo ao lado de Vechi. O governo espera a publicação de uma nota nesta quarta-feira, 27. O entendimento é que o presidente municipal da sigla, Eduardo Hoffmann, e o vereador André Rezini (PP) estão fechados com o governo, e não irão apoiar João.

Por outro lado, uma fonte da gestão municipal aponta que o vereador Jean Pirola (PP) estaria favorável à ida de João Martins à sigla. Uma fonte progressista relata que o prefeito de Botuverá, Victor Wietcowsky (PP), e o presidente da Câmara de Guabiruba, Xande Pereira (PP), também são favoráveis à filiação do empresário para tê-lo como candidato a deputado estadual em 2026.

Caso a nota do PP demonstre apoio à entrada de João Martins, a continuidade do partido na base deve ser insustentável. Por ora, o governo André Vechi aguarda a manifestação, e não deve mexer nas peças de xadrez do governo até que ela ocorra.

