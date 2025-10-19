André Vechi é campeão de torneio estadual de jiu-jítsu

O prefeito de Brusque, André Vechi, foi campeão de categoria na etapa final do Campeonato Catarinense de jiu-jítsu, da Copa Podio. Ele divulgou a conquista nas redes sociais. A disputa aconteceu neste sábado, 18, na Arena Brusque.

Em vídeo no perfil da Copa Podio após conquistar a medalha de ouro, Vechi falou sobre como passou a treinar jiu-jítsu. O prefeito, além de formado em Administração Pública, é graduado em Educação Física.

“O jiu-jítsu é um estilo de vida, minha válvula de escape para todo o estresse da prefeitura. Me faz muito bem. A parte física e social com os amigos é muito boa”, disse Vechi, após vencer o torneio.