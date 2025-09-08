André Vechi e Deco Batisti visitam mulheres vítimas de atropelamento em desfile de 7 de Setembro

O prefeito André Vechi e o vice-prefeito Deco Batisti visitaram, nesta segunda-feira, 8, as mulheres que foram atropeladas por um jipe durante o desfile de 7 de Setembro em Brusque. O acidente aconteceu neste domingo, quando o evento se encaminhava para o fim.

Pela manhã, eles visitaram Irene, de 75 anos, moradora do bairro Nova Brasília. Ela não teve ferimentos graves, apesar de sentir dores.

“Essa guerreira nos recebeu com alegria, bom humor e ainda deu tempo para a gente tomar um café com cuca”, diz André.

“À tarde, estivemos com a Alice, no bairro Primeiro de Maio. Uma jovem, que infelizmente sofreu uma fratura na coluna, mas nos recebeu com um sorriso no rosto”, completa.

O acidente

O motorista do jipe perdeu o controle do veículo após um problema no freio. O veículo atingiu quatro pessoas que acompanhavam o desfile. Irene e Alice foram conduzidas para o hospital e o evento foi encerrado.

Assista agora mesmo!

Realeza da Festa Bergamasca: primeira escolhida, irmãs eleitas e memórias marcantes:

