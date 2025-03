André Vechi é o novo presidente do PL Brusque

O Partido Liberal (PL) de Brusque anuncia uma mudança em sua estrutura municipal. A partir desta quinta-feira, 13, o comando do partido na cidade passa a ser exercido pelo prefeito André Vechi.

“Essa transição reflete o compromisso do PL em seguir crescendo, estruturando-se e ampliando sua representatividade, sempre alinhado aos princípios do conservadorismo, da gestão eficiente e do desenvolvimento sustentável. Além de dar suporte aos avanços da administração municipal, essa mudança também reforça o planejamento estratégico para as eleições de 2026, com o objetivo de consolidar o projeto de reeleição do governador Jorginho Mello e ampliar a presença do partido em todas as esferas de governo.”, divulgou o PL em nota.

O partido também agradeceu ao ex-presidente Aldinei de Souza (Nei) pelo trabalho realizado à frente da sigla. “Seu empenho foi fundamental para a construção de um partido ainda mais atuante e conectado com as demandas da população brusquense”.

Ao assumir o posto, André afirmou que o objetivo é fazer com que o partido siga firme e focado em construir uma Brusque “cada vez melhor”.

“Seguiremos fortalecendo nossas pautas, aprimorando as políticas públicas e garantindo que nossa cidade, estado e país continuem avançando sob os valores que defendemos”, disse o novo presidente.