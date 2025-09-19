André Vechi e Zirke são reconhecidos como “prefeitos inovadores” em congresso de cidades inteligentes

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), e o prefeito de Guabiruba, Valmir Zirke (PP), foram reconhecidos no 8º Congresso Catarinense de Cidades Digitais e Inteligentes. O prêmio foi entregue nesta quinta-feira, 18, em Criciúma, no Sul do estado.

O evento foi realizado pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Federação Catarinense de Municípios (Fecam) e com associações regionais.

Vechi foi representado pelo vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos).

O reconhecimento destinado ao prefeito de Brusque foi pelo lançamento do novo site da prefeitura. Para Zirke, o prêmio foi entregue pela implantação de um sistema on-line para consulta de acervos.

“A homenagem é reflexo do trabalho em equipe e da nossa dedicação em tornar a informação acessível a todos”, escreveu o prefeito de Guabiruba, no Instagram. O projeto reconhecido foi desenvolvido pela Fundação Cultural.

“Não é um prêmio só do prefeito, mas, sim, da cidade de Brusque e de uma equipe comprometida em melhorar o serviço público”, disse Deco. O vice-prefeito de Brusque foi ao congresso acompanhado pelos secretários José Henrique Nascimento (Parcerias, Concessões e Convênios) e Thomas Haag (Transparência).

