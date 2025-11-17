André Vechi entra de férias e Deco Batisti assume prefeitura

Página 3

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), anunciou nesta segunda-feira, 17, no Instagram, que entrou de férias. Assim, o vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) assume interinamente a prefeitura.

O retorno de Vechi ao trabalho está previsto para o dia 30 de novembro. “Hora de recarregar as energias, passando alguns dias com a família”, escreveu.

Durante a manhã, Deco participou da inauguração do viaduto oeste do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486). Ele acompanhou o ato de corte da faixa de inauguração ao lado do secretário de Infraestrutura e Mobilidade do estado, Jerry Comper.

