André Vechi não vai comentar críticas de vereadores de Guabiruba sobre ruas de Brusque

O prefeito André Vechi (PL) optou por não comentar as críticas dos vereadores de Guabiruba referente à situação das ruas de Brusque próximas aos acessos entre os municípios. Na ocasião, parlamentares relataram má qualidade do asfalto e citaram “descaso”.

Na sessão da Câmara da semana passada, o presidente da Casa, Xande Pereira (PP), disse que “Guabiruba sempre fez a parte dela”, e mencionou a boa qualidade do asfalto na rua São Pedro e no bairro Imigrante, ambos acessos a Brusque.

“Infelizmente, testemunhamos um pouco de descaso da Prefeitura de Brusque, tanto no bairro Guarani e, principalmente, no morro do Pedro Pellenz. Há diversos pontos com buracos”.

Vechi foi procurado pela reportagem de O Município para se manifestar sobre o assunto nesta quinta-feira, 13. Ele se limitou a dizer que não iria comentar.

Ainda no discurso na Câmara, Xande Pereira disse que o prefeito de Brusque havia o convidado para discutir algumas pautas no gabinete dele. O presidente do Legislativo defendeu levar a demanda a Brusque.

O vereador Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD), também fez críticas ao lado de Brusque dos acessos. Além disso, defendeu diálogo.

“Acho que passamos muitas vezes por um grande descaso do prefeito da nossa vizinha. Seria muito interessante a gente chamar ele e ter uma conversa. Passo todo dia nesse trecho entre o semáforo e o portal e é terrível, muitos buracos”.

