André Vechi promete iniciar troca do asfalto das principais vias de Brusque dentro de um ano

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), completou, recentemente, dois anos de mandato, desde quando assumiu a prefeitura em 2023 — e seis meses no comando do Executivo após a reeleição. Ele fez um balanço da gestão, e promete solucionar o problema do asfalto antigo e deteriorado de Brusque em breve.

O governo municipal pretende revitalizar as principais vias dos bairros de Brusque. Atualmente, são analisados os orçamentos. A prefeitura deve aderir a um financiamento para viabilizar o programa. A medida terá que passar pela Câmara de Brusque.

“O asfalto da cidade é o ‘top 1’ de reclamações. Tenho ciência que nosso asfalto é antigo. A quantidade e peso dos veículos que transitam são muito superiores do que eram há dez anos. Estamos realizando orçamentos, com mais de 30 ruas mapeadas. Será um trabalho de revitalização, tirando o asfalto velho”, diz Vechi.

O objetivo é iniciar o programa de revitalização até o primeiro semestre do próximo ano. O prefeito projeta que, com a atualização do asfalto, equipes da Secretaria de Obras terão menos serviços em vias principais e poderão se dedicar a outros trabalhos.

Ainda não está definido quais ruas serão revitalizadas. No entanto, o prefeito cita, como prováveis, rua Sete de Setembro, rua Alberto Muller, rua Augusto Klapoth, rua Santa Cruz, rua General Osório, rua Frederico Petruski e rua Ernesto Bianchini.

Estruturas dos postos de saúde

Desde o início do governo André Vechi, foram registrados problemas estruturais em postos de saúde. O prefeito atribui o desgaste dos prédios à falta de manutenção durante anos. Foram registrados danos nas unidades do Bateas, Ponta Russa e rua Nova Trento.

“Temos esse planejamento de reformar os postos de saúde. São quase 30 unidades, muitas há anos sem manutenção. Estou há dois anos no cargo, mas ainda não deu tempo de realizar todas as reformas, por tempo e orçamento”, comenta.

Especificamente quanto à Unidade Básica de Saúde (UBS) do Bateas, houve entraves burocráticos. Problemas estruturais foram identificados durante a revitalização. Segundo o prefeito, a empresa que realizava a reforma não prestava um bom serviço.

Para consertos menores, a prefeitura conta com uma equipe interna formada por servidores da Secretaria de Saúde. A intenção é concentrar os trabalhos em serviços de manutenção que não necessitam de uma empresa especializada terceirizada.

Menos pessoas nas ruas

Brusque registrou, recentemente, diminuição do número de pessoas em situação de rua. Em janeiro, havia 131 pessoas cadastradas vivendo nas ruas. Em junho, o número era de 49, o que representa uma redução de 62,5%.

O programa de internação da prefeitura está em vigor, e as pessoas que vivem nas ruas são encaminhadas para clínicas de reabilitação.

A internação ocorre tanto de forma voluntária, quando a pessoa aceita o tratamento, quanto involuntário, a contragosto. O trabalho para redução do número de pessoas nas ruas acontece em conjunto com a Polícia Militar e casas terapêuticas.

“Nós segmentamos quem vive nas ruas e precisa de assistência. Bandido, nós tratamos como bandido. Para quem furta, ameaça e causa prejuízos a terceiros, agimos como uma firmeza muito maior, dentro da legalidade e com apoio”, diz o prefeito.

Sem citar nomes, Vechi critica outros prefeitos que utilizam as redes sociais para tratar pessoas em situação de rua de forma agressiva. Ele afirma que, nas cidades destes chefes de Executivo no qual se refere, os números de pessoas nas ruas crescem.

“Tratamos essas pessoas de forma muito séria, sem dedo na cara, sem vídeo sensacionalista para ganhar ‘like’. Há prefeitos que fizeram isso e o número de pessoas em situação de rua não para de aumentar [nas cidades deles]”.

Eleições de 2026

O governo municipal ainda não definiu quem apoiará aos cargos de deputado estadual e federal nas eleições de 2026. Vechi diz que é cedo para definir e que ocorrerá diálogo com a base do governo. O prefeito, que é presidente municipal do PL, defende o apoio em torno de uma candidatura única para gerar mais chances de vitória.

“O Deco [Batisti] tem interesse em concorrer. Ele tem grande potencial e visibilidade, por ser vice-prefeito e estar à frente da Secretaria de Infraestrutura. É uma liderança muito atuante. Queremos muito [ele como candidato], mas não vou impor. Vamos construir com os demais partidos”.

Vechi confirma que apoiará a reeleição do governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL). Ele trata a gestão estadual como “uma das que mais investiu em Brusque”, e cita a obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil como um marco do governo ao município, já que a demanda era antiga.

Para o cargo de presidente, o prefeito diz que defende a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No entanto, reconhece a inelegibilidade. Ele diz que é simpático a nomes como o dos governadores Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Romeu Zema (Novo-MG), e que pode apoiá-los caso esta seja também a decisão do PL.

Estrada Boa Rural

O programa Estrada Boa Rural, do governo do estado, garante a Brusque a capacidade de captação de até R$ 12 milhões. O recurso será utilizado para pavimentação de vias em áreas rurais da cidade. Trata-se de um complemento do programa Estrada Boa, que revitaliza rodovias catarinenses.

Brusque e Canelinha devem pavimentar, em parceria, a estrada-geral do Moura (SC-409), conhecida como Serra do Moura. Conforme o prefeito, o objetivo é pavimentar também a Estrada da Cristalina.

Além disso, recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) seriam transferido para pavimentação das ruas Pedro Cardeal e Paulo Cardeal, no bairro Thomaz Coelho.

“Caso sobre recursos do programa Estrada Boa Rural, podemos estudar outras possibilidades de pavimentação, como levar a estrada do Limeira Alta até o limite com Camboriú”, finaliza.

Assista agora mesmo!

Festa do Búfalo marcou época em Botuverá com carne exótica, acampamento e jipeiros: