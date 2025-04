André Vechi se afasta da prefeitura em maio para agenda no exterior

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), cumprirá agenda na Alemanha e em Portugal entre os dias 9 e 21 de maio. Durante o período, ele se afastará do cargo. O vice-prefeito Deco Batisti (Republicanos) assumirá o Executivo provisoriamente.

Na Alemanha, Vechi integrará comitiva da Associação de Municípios do Vale Europeu (Amve) e de representantes do governo do estado. O objetivo é firmar parcerias com os alemães. A vice-governadora Marilisa Boehm (PL) pode integrar o grupo.

No final da agenda, entre os dias 20 e 21, o prefeito vai a Portugal visitar uma fábrica da Volkswagen. A intenção é trazer uma filial da empresa para Brusque para desenvolvimento de software para carros da Volkswagen.

Será a segunda vez que Deco Batisti assumirá a prefeitura desde que André Vechi tomou posse no Executivo. A primeira vez também foi motivada por uma viagem do prefeito ao exterior, quando uma comitiva brusquense foi ao distrito de Karlsruhe, no âmbito da parceria com os alemães.

