André Vechi se irrita com vereador Rogério dos Santos e rompe relação política

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), rompeu com o vereador Rogério dos Santos (Republicanos) e exonerou cargos que teriam sido indicados pelo parlamentar. O posicionamento de Rogério na Câmara de Brusque, que eventualmente diverge da base do governo, irritou o chefe do Executivo.

De acordo com fontes ouvidas pela coluna, o Republicanos, partido de Rogério, foi pego de surpresa. Membros do partido teriam se assustado com a forma que Vechi decidiu afastar o parlamentar da base. “De um dia para o outro”, define um dos interlocutores. “Ele se revoltou e não deu muita justificativa”, completa.

Exonerações de servidores que teriam ligação com Rogério dos Santos foram publicadas no Diário Oficial dos Municípios (DOM) nesta segunda-feira, 24. Uma manifestação do Republicanos é esperada.

Com o afastamento de Rogério, a base do governo diminui para 11 parlamentares. Estão fora do grupo de suporte à gestão de Vechi no Legislativo os vereadores Felipe Hort (Novo), Rick Zanata (Novo), Bete Eccel (PT) e, agora, Rogério dos Santos.

