André Vechi se pronuncia nas redes sociais após operação da PF contra ex-presidente Jair Bolsonaro

O prefeito de Brusque, André Vechi (PL), se pronunciou nas redes sociais após a operação da Polícia Federal que cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira, 18.

Vechi publicou, em sua página do Instagram, uma arte com a notícia da operação e com uma legenda em apoio ao ex-presidente. Confira na íntegra:

“O Brasil sabe quem sempre esteve ao lado do povo. Nosso capitão @jairmessiasbolsonaro nunca fugiu da luta e hoje, mais do que nunca, mostramos que ele não está sozinho.

Somos milhões com #Bolsonaro. Força, capitão!”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Vechi (@vechii)

De acordo com a PF, o mandado foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito da PET 14129, que está em sigilo, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Entre as determinações, Bolsonaro deverá ficar sem falar com o filho Eduardo Bolsonaro, que é deputado federal, ficará sem acessar suas redes sociais, não poderá se aproximar de embaixadas estrangeiras e terá que usar tornozeleira eletrônica.

