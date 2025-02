André Vechi, Zirke e Victor não vão a evento de Lula com prefeitos em Brasília

Os prefeitos de Brusque, Guabiruba e Botuverá, André Vechi (PL), Valmir Zirke (PP) e Victor Wietcowsky (PP), não foram ao Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas, que acontece em Brasília. Novos gestores municipais de todo Brasil, eleitos para o mandato 2025-28, se reúnem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital federal. Os três prefeitos foram convidados, mas descartaram presença na agenda com Lula.

André Vechi afirma que, em janeiro, o vice-prefeito Deco Batisti (PL) já estava com agenda marcada em Brasília neste período para tratar de assuntos no governo federal e com deputados. O vice-prefeito, porém, não participará do evento com Lula. A justificativa de Vechi para a ausência é a presença do vice em Brasília. Deco viajou na segunda-feira, 10.

Valmir Zirke relata que, nesta época, há muitos políticos em Brasília e há dificuldade para acessar os gabinetes. “É um evento importante, mas tenho algumas situações [para verificar] aqui na cidade. Além disso, é um evento para prefeitos novos. Para mim, ficou difícil participar”. Por fim, Victor Wietcowsky comenta que recebeu o convite, mas optou por não viajar a Brasília e seguir com o trabalho em Botuverá.

