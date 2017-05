Animais são feridos por tiros de armas de pressão, no Bateas

O Hospital Veterinário SOS Animais registrou nesta semana dois casos de bichinhos de pequeno porte que foram atingidos por tiros de arma de pressão, conhecida como chumbinho. Mesmo parecendo inofensivo, um tiro destes pode provocar fraturas no animal e dependendo a gravidade, até levar à morte.

Os casos não são novidade no hospital, segundo a veterinária Elenice Paolini. Ela conta que frequentemente recebem animais atingidos pela arma. Em média, dois casos são registrados por mês. Em alguns deles, é possível apenas saber que o bicho foi atingido pelo tiro após fazer um diagnóstico.

“O dono trouxe o cão porque ele apresentava dores na barriga. Foi realizado um raio-x para investigar cálculo de bexiga e foi encontrado um projétil na área abdominal do bicho”, diz Elenice, que atendeu no domingo, 14, um gato e na terça-feira, 16, um cachorro atingidos pela arma de pressão, ambos do bairro Bateas.

A veterinária explica que o tiro pode atingir uma víscera do animal, fraturar o fêmur, e se o atendimento demorar, pode provocar uma hemorragia, que leva à morte. “Como o tiro não tem barulho, se o dono não ver, não saberá o que causou o machucado. Por isso é importante que se notar qualquer suspeita traga rapidamente à clínica”.

Elenice acredita que assim como há pessoas que matam animais com veneno, a arma de pressão é mais uma maneira de agredi-los. “Temos que alertar a comunidade e não deixar passar despercebido. São casos tristes, feitos com maldade”, afirma.

Luna, a gatinha de Letícia Nunes, de 20 anos, do Bateas, foi atingida por uma arma de pressão. A dona conta que a pet chegou em casa toda ensanguentada, miando, no fim da tarde de domingo. No começo a família achou que ela tinha prensado a perna no telhado.

No entanto, ao levar à clínica veterinária, perceberam que Luna tinha sido atingida por um tiro com munição de chumbinho. Devido à gravidade do ferimento, o projétil fraturou a patinha da gata, que precisou passar por cirurgia para voltar a andar.

“Ficamos perplexos, pois nunca nos passou pela cabeça que alguém pudesse ser capaz de tamanha crueldade. Este ‘ser humano’ sem coração precisa saber que estamos de olhos bem abertos e qualquer crueldade cometida contra os animais domésticos será denunciado às autoridades competentes”, diz Letícia.

Crime

Ferir animais domésticos é crime, tipificado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Conforme a lei, praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, gera detenção de três meses a um ano e multa. A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do animal.