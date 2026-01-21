Cachorro é resgatado soterrado em entulhos no Limeira, em Brusque
Suspeita é de que o animal tenha sido atropelado
Um cachorro foi resgatado soterrado entre entulhos na manhã desta quarta-feira, 21, no bairro Limeira, em Brusque. A protetora animal Bianca Machado o encontrou por volta das 11h.
Segundo Bianca, um familiar passava pelo local com o próprio animal de estimação quando ouviu o choro do cachorro. Ao perceber que o som vinha de um barranco, desceu até o local e encontrou o cão debilitado, preso sob pedaços de madeira.
A suspeita da protetora é de que o cachorro, que é cego, tenha sido atropelado na via, jogado no barranco e, posteriormente, coberto com os escombros que havia no local para que ninguém o visse.
O animal foi encaminhado a uma clínica veterinária em estado grave, onde recebe atendimento médico especializado.