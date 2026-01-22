Cachorro morre um dia após ser resgatado soterrado em Brusque
Animal não resistiu às múltiplas fraturas pelo corpo
O cachorro que foi resgatado nesta quarta-feira, 21, soterrado no bairro Limeira, em Brusque, morreu nesta quinta-feira, 22. Ele não resistiu aos ferimentos.
A morte foi informada pela protetora animal Bianca Machado, que havia feito o resgate por volta das 11h de quarta.
“Com múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo a mandíbula, e com a glicemia altíssima, ele não aguentou e partiu”, lamentou.
Cachorro encontrado soterrado
Um familiar de Bianca passava pelo local quando ouviu o choro do cachorro. Ao perceber que o som vinha de um barranco, desceu até o local e encontrou o cão debilitado, preso sob pedaços de madeira.
A suspeita da protetora é de que o cachorro, que era cego, tenha sido atropelado na via, jogado no barranco e, posteriormente, coberto com os escombros que havia no local para que ninguém o visse.
O animal havia sido encaminhado a clínica veterinária já em estado grave.