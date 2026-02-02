Divulgação

Um grupo de moradores realizou uma manifestação neste domingo, 1º, em Brusque, contra o "Caso Orelha". “O silêncio não é uma opção”, escreveram em uma publicação no Instagram.

O caso repercutiu nacionalmente após adolescentes torturarem e matarem um cão comunitário chamado Orelha, na Praia Brava, em Florianópolis. O crime aconteceu no início do mês de janeiro, quando o animal foi agredido com pauladas até ficar agonizando. Ele morreu durante atendimento veterinário.

O grupo percorreu algumas ruas do Centro de Brusque, carregando cartazes com frases que pediam “Justiça por Orelha” e fotos do animal. A concentração ocorreu em frente à Prefeitura de Brusque.

Os cartazes também pediam a redução da maioridade penal, para que os adolescentes menores de idade envolvidos no crime sejam responsabilizados pelos próprios atos.

“Quem machuca um animal revela quem é”, “Violência contra animais é um alerta social” e “Justiça por Orelha e por todas as vidas violentadas” foram algumas das frases exibidas durante a manifestação.

