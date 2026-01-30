Conheça a jacaré-do-papo-amarelo, moradora mais antiga do Zoobotânico de Brusque

Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

A jacaré-do-papo-amarelo Nina, apelidada de forma carinhosa pelos funcionários do Parque Zoobotânico de Brusque, chegou ao município em 18 de agosto de 1997, vinda do Zoológico de Joinville.

Atualmente, ela é o animal há mais tempo no local, com 29 anos de permanência no recinto. Embora a idade exata seja desconhecida, a espécie pode viver entre 50 e 70 anos.

“A gente não sabe ao certo a idade dela, mas como os jacarés vivem por muitas décadas, dá para dizer que a Nina já acompanhou boa parte da história do parque e segue chamando a atenção dos visitantes pela sua imponência”, afirma a veterinária Milene Zapalla.

O jacaré-do-papo-amarelo (Caiman latirostris) é uma espécie nativa do Brasil, conhecida pelo focinho largo e pela coloração amarelada na região do peito durante o período de acasalamento, característica usada para sinalizar dominância territorial. A espécie pode atingir entre dois e três metros de comprimento.

A alimentação é composta, principalmente, por peixes, aves, pequenos mamíferos, anfíbios e répteis menores, além de invertebrados, moluscos e crustáceos. Na natureza, a espécie exerce um papel fundamental no equilíbrio ecológico, ajudando no controle populacional ao predar animais mais velhos ou debilitados.

Foto: Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Visitação

Para quem deseja conhecer a Nina de perto e visitar os demais animais do Zoobotânico, o parque está localizado na Praça da Bandeira, no Centro, ao lado da Prefeitura. O espaço funciona de terça-feira a domingo, das 8h às 17h30.

Os ingressos custam R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. Crianças de até cinco anos não pagam, assim como guias turísticos que acompanham grupos com mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.