Conheça animais silvestres resgatados que chegaram ao Zoobotânico de Brusque

Gabriella Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Durante o mês de janeiro, o Zoobotânico de Brusque recebeu diferentes espécies de pássaros como andorinhas, ben-te-vis, sabiás e aracuãs. Também foram acolhidos filhotes de gambá, encontrados por moradores em situação de risco ou afastados dos pais.

No verão, a reprodução dessas espécies aumenta em razão do calor, da maior disponibilidade de alimento e da maior incidência de luz solar. Esses fatores favorecem tanto o desenvolvimento dos filhotes quanto o estímulo hormonal dos adultos. Por isso, é comum encontrar pássaros fora do ninho ou afastados dos pais, já que eles precisam sair para buscar alimento.

“Em muitos casos, as aves completam parte do seu desenvolvimento fora do ninho, elas começam a andar e a mãe continua cuidando e alimentando o filhote normalmente. O primeiro passo é observar se ele está em um lugar seguro e se a mãe não está por perto cuidando dele”, alertou a bióloga do Zoobotânico, Mariana Martins.

Cuidados com gambás

No caso dos gambás, a situação é diferente, pois os filhotes, nos primeiros momentos de vida, dependem totalmente da mãe, sendo carregados e alimentados nas bolsas da barriga, chamadas de marsúpios. O peso dos filhotes faz com que os gambás se locomovam mais lentamente, aumentando o risco de serem atropelados à noite.

“As pessoas acham que buzinar ou acender o farol vai ajudar, mas, na verdade, quando o farol está muito alto, ele cega o animal, que perde a noção de para onde deve ir”, completou a bióloga.

Gabriella Maçaneiro/Prefeitura de Brusque Gabriella Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

Contato com a prefeitura

Se o animal estiver em situação de risco e não houver sinais dos pais, é necessário entrar em contato com a Fundação Municipal do Meio Ambiente (Fundema) pelo telefone (47) 3355-8571. A Fundema fará o atendimento inicial e, dependendo da situação, encaminhará o animal ao Parque Zoobotânico.