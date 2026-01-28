Arquivo pessoal / Reprodução

Um gato foi atropelado por um carro na contramão no bairro Maluche, em Brusque, na madrugada desta quarta-feira, 28. O animal era cego, pois já havia sido resgatado após outro atropelamento, e servia como apoio para uma criança autista.

O caso aconteceu por volta das 2h da manhã, e uma câmera de segurança do local registrou o ocorrido. A família encontrou o animal sem vida durante a manhã.

A tutora do animal relatou ao jornal O Município que a filha ficou extremamente abalada após o acontecimento e está necessitando de cuidados redobrados. “Os dois sempre foram inseparáveis desde que ele chegou aqui”, disse.

A família está recebendo apoio de uma ONG de proteção animal e planeja registrar um boletim de ocorrência ainda nesta quarta-feira, 28.

Eles pedem ajuda para a comunidade que possui câmeras na região que possam ter filmado a placa do veículo ou tenham algum conhecimento do caso. Informações podem ser enviadas para o telefone (47) 99923-5965.

Veja a gravação: