Gato de apoio a autista morre após ser atropelado por carro na contramão, em Brusque
Animal era cego pois já havia sofrido outro atropelamento
Um gato foi atropelado por um carro na contramão no bairro Maluche, em Brusque, na madrugada desta quarta-feira, 28. O animal era cego, pois já havia sido resgatado após outro atropelamento, e servia como apoio para uma criança autista.
O caso aconteceu por volta das 2h da manhã, e uma câmera de segurança do local registrou o ocorrido. A família encontrou o animal sem vida durante a manhã.
A tutora do animal relatou ao jornal O Município que a filha ficou extremamente abalada após o acontecimento e está necessitando de cuidados redobrados. “Os dois sempre foram inseparáveis desde que ele chegou aqui”, disse.
A família está recebendo apoio de uma ONG de proteção animal e planeja registrar um boletim de ocorrência ainda nesta quarta-feira, 28.
Eles pedem ajuda para a comunidade que possui câmeras na região que possam ter filmado a placa do veículo ou tenham algum conhecimento do caso. Informações podem ser enviadas para o telefone (47) 99923-5965.