Pai e filho pescam carpa de 10 kgs no rio Itajaí-Mirim, em Brusque
É a segunda vez que a família captura uma carpa no local
Lucas Müller, de 36 anos, e o filho Murilo Müller, de 12, pescaram uma carpa de aproximadamente 10 kgs e 75 centímetros de comprimento. O peixe foi capturado no rio Itajaí-Mirim, em Brusque, por volta das 21h desta quarta-feira, 28.
Murilo, que aprende a pescar com o pai há cerca de dois anos, contou que o animal foi fisgado com massa de pesca e retirado da água com o auxílio de um passaguá, processo que levou alguns minutos.
Esta é a segunda vez que a família pesca uma carpa de grande porte no rio. “Somos adeptos da pesca esportiva. Sempre que temos tempo, vamos dar uma pescada no rio”, disse Murilo.
“Tô ensinando ele a pescar faz uns dois anos. É um momento muito legal, porque cria memórias afetivas”, completou o pai, Lucas. Após os registros com o peixe, o animal foi devolvido ao rio.