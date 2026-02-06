Saiba quantos animais resgatados a clínica veterinária do Zoobotânico de Brusque atendeu no segundo semestre de 2025

Clínica do zoológico | Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

A clínica veterinária do Parque Zoobotânico de Brusque atendeu mais de 100 animais resgatados no segundo semestre de 2025, principalmente gambás e aves. Cerca de 50% dos animais acolhidos já passaram por reabilitação e puderam retornar ao habitat natural.

Os animais atendidos são, em sua maioria, vítimas de maus-tratos, atropelamentos ou do tráfico ilegal de fauna. Após o resgate, eles passam por avaliação clínica, tratamento e período de recuperação, com foco na reabilitação e reintegração à natureza.

Inaugurado em 19 de setembro de 1992, o Parque Ecológico Zoo Botânico Padre Raulino Reitz se tornou um importante espaço de preservação e educação ambiental no município. Com a abertura do parque, foi criada a clínica veterinária, que ao longo dos anos já acolheu e atendeu centenas de animais silvestres.

A unidade realiza atendimentos de rotina, como vacinação, coletas de sangue e exames de maior complexidade. O Zoobotânico conta ainda com o apoio do Hospital SOS Animais, que oferece suporte para diagnóstico por imagem, cirurgias e internações especializadas.

Atualmente, a clínica conta com uma médica veterinária, uma bióloga, três estagiários de biologia e um estagiário de veterinária.

Equipe atual da clínica veterinária do parque | Foto: Gabi Maçaneiro/Prefeitura de Brusque

“A clínica veterinária atende, de forma recorrente, animais silvestres de vida livre que são resgatados em situação de risco. Esses animais recebem todos os cuidados necessários, como avaliação clínica, tratamento e período de recuperação, com o principal objetivo de reabilitá-los e possibilitar o retorno seguro ao seu habitat natural”, afirma a veterinária Milene Zapalla.

“Apenas permanecem sob cuidados permanentes aqueles que, em razão de sequelas físicas, limitações funcionais ou condições irreversíveis, não têm chances de sobreviver sozinhos na natureza”, completou.

O Zoobotânico está localizado na praça da Bandeira, no Centro, ao lado da prefeitura, e funciona das 8h às 17h30, de terça-feira a domingo. O ingresso custa R$ 5 para estudantes, professores e crianças de até 15 anos, e R$ 10 para adultos. A entrada é gratuita para crianças de até cinco anos, guias turísticos acompanhados de mais de 10 pessoas e motoristas de excursão.