Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Cancelamentos, renovações, séries que viram filmes, livros que viram séries, ninguém pode reclamar de monotonia no mundo das telinhas. E quando o lado criança nostálgica de pelo menos uma geração é alimentada com uma notícia como esta, a gangorra volta a se equilibrar.

Sim, Animaniacs vai ganhar novos episódios! Pode fazer coraçãozinho com as mãos. E perder um pouco da mágoa de miguxo da Netflix, depois dos cancelamentos antipáticos dos últimos dias. Isso porque depois que a série original entrou para o catálogo do nosso serviço de streaming mais querido, sua popularidade cresceu tanto que levou a Warner e o estúdio Amblin Television a confirmar a volta de Yakko, Wakoo e Dot.

As crianças dos anos 90, agora já transformadas em gente grande, podem torcer para que os novos episódios tragam também Pink, Cérebro, Mindy e, com sorte, o envolvimento de Spielberg, produtor da série original.