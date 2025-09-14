Aniversariante Carlos Renaux empata com Blumenau pela Copa Santa Catarina
Carrenô permitiu que o BEC empatasse nos dois momentos que ficou à frente do placar
No dia em que completou 112 anos, o Carlos Renaux empatou com o Blumenau Esporte Clube (BEC) pela segunda rodada da Copa Santa Catarina. A partida contou com 397 torcedores no estádio Augusto Bauer, em Brusque.
O Carrenô saiu à frente do placar duas vezes, mas permitiu que o BEC empatasse logo em seguida em ambas as ocasiões. Os gols do time brusquense foram marcados por Flaviano e Cassio.
Com o resultado, o Blumenau chegou a quatro pontos e segue na liderança do grupo C da competição. O Carlos Renaux soma dois pontos. Joinville e Nação empataram em 0 a 0 e agora têm um e dois pontos, respectivamente.
O jogo começou truncado, com poucas chances para os dois lados. No entanto, a partida ganhou em emoção nos dois terços finais. Aos 15 minutos, o Carlos Renaux abriu o placar após uma falha bisonha do goleiro Gledson. Lucas Rocha cruzou rasteiro no primeiro poste, e o arqueiro tentou segurar a bola, mas se atrapalhou e deixou a bola escapar em cima da linha. Marcão ainda tentou afastar, mas Flaviano se jogou e completou para as redes: 1 a 0.
Apesar do erro, o Blumenau não se abalou e respondeu rápido. Três minutos depois, empatou a partida. Diego Jardel cobrou falta na cabeça de Marcão, que ajeitou para Emanuel completar de cabeça: 1 a 1.
O Renaux, porém, voltou a ficar em vantagem cinco minutos depois. Giovanny invadiu a área e foi desarmado parcialmente por Emanuel, mas a bola sobrou novamente para ele. Os jogadores do BEC pediram toque de mão no lance, mas a jogada seguiu, e Cassio aproveitou para finalizar por baixo de Gledson: 2 a 1.
Aos 35, Josué sofreu falta próxima da grande área. Diego Jardel cobrou, a bola desviou em Wellisson e matou as chances de defesa de Airon: 2 a 2.
Na sequência, o Renaux voltou ao ataque com Cassio, que cortou da esquerda para o meio e chutou colocado para defesa segura de Gledson. No rebote, Eydison cabeceou forte, mas o goleiro, mesmo caído, fez uma defesa espetacular. Na sobra, o atacante do Renaux finalizou por cima do gol.
Aos 42, em uma falta quase no mesmo local do segundo gol do BEC, Diego Jardel cobrou novamente com perigo, mas a bola passou rente ao ângulo direito.
A primeira finalização do segundo tempo aconteceu aos 15 minutos, em chute de longa distância de Barcellos. Gledson assustou ao espalmar em dois tempos, mas conseguiu segurar firme. Aos 26, Pedro Marlon bateu falta pela esquerda, a bola explodiu na quina entre trave e travessão, e ninguém do Renaux conseguiu aproveitar o rebote.
Aos 32, em mais uma bola parada, Diego Jardel colocou na cabeça de Marcão, que testou por cima do gol. Seis minutos depois, João Vitor tabelou com Paul Henry, e o atacante camaronês finalizou forte, sem ângulo, para defesa segura de Airon.
Nos minutos finais, as duas equipes ainda tentaram buscar a vitória, mas pecaram na criação das jogadas e o placar permaneceu empatado.
Copa Santa Catarina
2ª rodada
Domingo, 14 de setembro de 2025
Estádio Augusto Bauer, Brusque
Carlos Renaux: Airon; Lucas Rocha e Rafinha; Barcellos e Rocha; Hebert (Juninho Miranda), Guga e Flaviano; Giovanny (Pedro Marlon), Cassio (Pedro Lucas) e Eydison (João Paulo).
Treinador: Diogo Correa
Blumenau: Gledson; João Vitor e JV; Marcão e Júnior Sergipano, Emanuel (Caetano), Gustavo Oliveira (Jorge Vinicius) e Diego Jardel; Wellisson (Caio Mota), Josué (Luketa) e Vinicius Jaú (Paul Henry).
Treinador: Carlos Correa
Gols: Flaviano e Cassio (Carlos Renaux); Emanuel e Wellisson (Blumenau)
Cartões amarelos: Hebert, treinador Diogo Correa, Barcellos, Giovanny, Pedro Marlon e Juninho Miranda (Carlos Renaux); Júnior Sergipano, Wellisson e Emanuel (Blumenau)
Trio de arbitragem:Adriano Roberto de Souza, auxiliado por Adriano Paulo Vieira Júnior e Fabio Eduardo de Almeida.
Quarto árbitro: Tiago Soares dos Santos.