Annabelle 2 estreia nos cinemas de Brusque

Anos após a trágica morte de sua filha, um habilidoso artesão de bonecas e sua esposa decidem, por caridade, acolher em sua casa uma freira e dezenas de meninas desalojadas de um orfanato. Atormentado pelas lembranças traumáticas, o casal ainda precisa lidar com um amendrontador demônio do passado: Annabelle, criação do artesão.

A estreia do filme estava prevista para 19 de maio de 2017, mas foi adiada para 11 de agosto de 2017 para não competir com Alien: Covenant (2017).

A boneca que a personagem Janice segura no final do final parece com a verdadeira Anabelle, a boneca que inspirou o longa.

