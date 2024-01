O Ano Novo inicia prometendo um alívio prolongado ao calor intenso para os residentes de Brusque e demais cidades do vale do Itajaí.

Além disso, a previsão sugere o retorno dos guarda-chuvas nesta primeira semana de 2024, após um período predominantemente seco que marcou a segunda metade de dezembro em 2023.

Essa tendência climática então se estende às praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

Para fornecer informações detalhadas sobre a síntese apresentada anteriormente, consultamos o especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. Confira o boletim a seguir.

Primeiro dia do ano

*Boletim: Climaterra >>

O primeiro dia do ano em Brusque e nas cidades do Vale do Itajaí será marcado pela presença da umidade vinda do mar. Este sistema resultará em grande cobertura de nuvens, limitando as aberturas de sol.

Diante disso, aqueles que planejam atividades ao ar livre devem ficar atentos, pois o risco de chuva não pode ser descartado, geralmente na forma de chuviscos ou aguaceiros fracos e isolados, sem um horário específico para ocorrer.

Essa condição climática, pois, também se estende às praias do Litoral Norte de Santa Catarina.

Quanto às temperaturas, as marcas não devem ultrapassar muito os 25 a 26ºC nessas áreas especificadas, proporcionando um alívio ao calor intenso.

Primeira semana do ano

Ao projetarmos a previsão para o restante desta primeira semana do ano, os simuladores indicam a manutenção de uma condição mais instável para Brusque e regiões vizinhas.

Até sexta-feira, pelo menos, há probabilidade de chuva, intercalada por períodos de melhoria nos quais aberturas de sol podem ocorrer.

De maneira geral, é prudente manter os guarda-chuvas à mão, caso necessário.

Quanto aos termômetros, não podemos anunciar um retorno do calor intenso tão cedo; até, pelo menos, o dia 7 de janeiro, as temperaturas devem permanecer abaixo de 30°C.

Se houver aumento além disso, não será significativo, mantendo um padrão climático sem a presença daquele abafamento intenso que caracterizou principalmente a segunda quinzena de dezembro de 2023.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Prosseguindo com nossa cobertura editorial, passamos a abordar o acompanhamento das condições do tempo na região de Brusque durante a madrugada desta segunda-feira, com base nos dados fornecidos pela rede Groh Estações.

Na tabela subsequente, é viável verificar as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em cada local, identificados em vermelho.

Adicionalmente, os acumulados de chuva até o início da manhã também são evidenciados em azul. Confira.

Fotos dos leitores

Encerrando a pauta de hoje, aprecie as magníficas paisagens compartilhadas por nossos leitores, ilustrando o início da manhã desta segunda-feira em cada local mencionado nas legendas.

