Anos 70 e 80 embala a Gincana da Melhor Idade em Guabiruba

A XVIII Gincana da Melhor Idade de Guabiruba trouxe nesta edição o tema “Anos 70 e 80” para embalar a tarde dos aproximadamente 600 idosos que participaram do evento durante a quarta-feira, 24, no salão da Capela São Vendelino, no Lageado Baixo. O evento consagrado na cidade integrou o calendário de atividades dos 55 anos do município.

Os participantes, divididos em nove grupos formados por bairros e localidades, participaram de diversas brincadeiras e jogos que somavam pontos. Ao final, o Grupo da Paz (Aymoré) foi o vencedor da competição, totalizando 983 pontos, seguido do Grupo Amor Perfeito (Comunidade Adventista) com 974 pontos. Já a coroa de majestade foi para Arnoldo Gums, 70 anos, do Grupo Alegria e a rainha da melhor idade 2017 é Adelina Krieger Baumgartner, 86 anos, do Grupo Amor (Planície Alta).

A secretária de Assistência Social, Habitação e Emprego de Guabiruba, Neide Luzeti Hort, afirma que a gincana estimula a integração entre as equipes e cria estímulos para a terceira idade. Uma das mudanças desta edição foi o período do evento que passou a ocorrer em meio período e não mais durante todo o dia.

A escolha do rei e rainha também passou por alteração. Alguns convidados selecionaram candidatos entre o público e, em seguida, foram sorteados. Já o tema foi escolhido por caracterizar os tempos de juventude dos idosos.

Pontuação final

1º lugar: Grupo da Paz (Aymoré) – 983 pontos

2º lugar: Grupo Amor Perfeito (Comunidade Adventista) – 974 pontos

3º: Vó Helena (Lageado Baixo) – 966

4°: Amor (Planície Alta) – 960

5º: Lageado Alto (Lageado Alto) – 958

6º: Alegria (São Pedro) – 951

7°: Felicidade (Centro) – 950

8°: Pomerânia (Pomerânia) – 937

9°: Guabiruba Sul