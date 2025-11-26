Antes da janela partidária, três deputados federais de SC já deixaram o PL

Janela partidária

Antes de ser aberta a chamada janela partidária – de 7 de março a 5 de abril de 2026 – em que deputados podem trocar de partido sem risco de perder o mandato por infidelidade, já foram registradas 42 mudanças na Câmara dos Deputados. De SC trocaram de partido Coronel Armando, que era do PL e foi para o PP, Jorge Goetten, que era do PL e agora está no Republicanos, e Ricardo Guidi, que saiu do PL e rumou para o PSD.

Conflitos de limites

Dos 295 municípios de SC, em 164 há divergências territoriais com vizinhos, e prefeitos brigam quanto a responsabilidade por serviços, como transporte escolar e abastecimento de água, sem contar impostos e taxas. Tais desavenças devem ser resolvidas com um projeto de lei recém aprovado no Legislativo estadual e que espera sanção do governador Jorginho Mello. Prevê que as mudanças só serão feitas mediante acordo entre as partes, com respectiva aprovação das câmaras de vereadores e apoio de pelo menos 50% dos habitantes diretamente envolvidos.

Apagão

Mesmo com o extraordinário avanço das telecomunicações, apenas 47% dos 445 mil quilômetros das rodovias federais e estaduais do Brasil têm cobertura 4G de ao menos uma operadora. Quando se observa o 5G, de altíssima velocidade, o cenário é ainda pior: não chega a 12% da malha. Em SC a cobertura 4G é de 67%, no Rio Grande do Sul 63,4% e no Paraná 74,6%. A melhor é no Distrito Federal, 89,4%, e a pior no Amazonas, apenas 5,1%.

Desperdício de água

O volume total de água não faturada em 2023, de aproximadamente 5,8 bilhões de m³, equivale ao desperdício diário de 6.346 piscinas olímpicas de água tratada, conforme levantamento divulgado ontem pelo Instituto Trata Brasil. Quanto aos Estados, Alagoas lidera entre os que mais perdem água na distribuição, 69,86%. Na outra ponta está Goiás, 25,68%. Em SC é de 35,31%.

Paixão por SC

Caio Coppolla, o atilado comentarista de política, economia e justiça da CNN, fez uma postagem em rede social dizendo que neste ano realizou mais de 20 palestras em 12 cidades de SC — na sua opinião, o estado mais empreendedor do Brasil. Acrescenta: “Em um país que vilaniza o empresário e protege a criminalidade, os catarinenses construíram outra realidade: a menor desigualdade social, o menor desemprego, renda familiar aumentando 10% acima da inflação e mínima histórica de crimes. Com segurança, liberdade e economia forte, SC é terreno fértil para quem quer empreender”.

Recorde de prisões

Continua a tsunami de boas notícias para o governo estadual numa área cada vez mais cara e sensível no país: a segurança. Somente neste ano, através da Polícia Civil, foram realizadas 5.968 prisões, alta de 2,58% no período compreendido entre janeiro e 17 de novembro. Os dados apontam para um aumento recorde de 117% no número de prisões realizadas nos últimos seis anos. Os resultados representam um grande avanço no combate à criminalidade.

Transformação

Praticamente toda semana surge uma novidade sobre a extraordinária transformação imobiliária do litoral catarinense. A última: em Itapema, uma área às margens do Rio Perequê, que receberá o Píer Oporto, complexo turístico que abrigará o primeiro Hard Rock Café flutuante do mundo e uma roda-gigante de 60 metros à beira-mar, terá como vizinho, de poucos metros, um arranha-céu inspirado em um iate de luxo, com 252 metros de altura. É o Charles II Yacht Royal Home by Okean, da Gessele Empreendimentos, inspirado no iate Okean 80. Será um dos cinco mais altos do Brasil, com elementos típicos do universo náutico, como garagem privativa para mais de 100 motos aquáticas e atracadouro para embarcações.

Assistencialismo

O prefeito de Itajaí, Robinson Coelho, após determinar uma fiscalização rígida da Prefeitura, fez a descoberta: 2.450 beneficiários do Bolsa Família estavam recebendo indevidamente. Mandou cortar. E quem perdeu a mamata silenciou. Se outras prefeituras se dessem ao mesmo trabalho, teriam muitas surpresas. Saberia que, exceções à parte, o contribuinte está sustentando uma geração de vadios.

Novidade natalina

Mais uma novidade natalina em Pomerode neste ano: uma bebida típica dos mercados de Natal da Alemanha ganhou uma versão brasileira na cidade. Seu Mercado de Natal vai servir o “Sommer Wein” (vinho de verão), um drinque que adapta o quentão de vinho com especiarias, chamado de “glühwein”. A bebida gelada será uma das atrações do evento, desta quarta-feira, 26, a 4 de janeiro, sempre de quinta a domingo.