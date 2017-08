Quem são: Valdemar Graf com a filha Jéssica Graf

Antes: Agosto de 1997 – Valdemar tinha 30 anos e a filha 6 anos

Depois: Agosto de 2017 – Valdemar com 50 anos e a filha com 26 anos

Local: Antes e Depois: Dom Joaquim, Brusque

Como era caminhoneiro, na infância de Jéssica Valdemar passava pouco tempo em casa. A primeira foto que foi tirada foi após ele chegar de uma viagem. Valdemar jantou e estava assistindo TV. Jéssica tinha tomado banho e estava se preparando para dormir, quando correu no sofá para dar boa noite para o pai. Neste momento, sua mãe Sirlene tirou a foto. Valdemar, que completou 50 anos no dia 20 deste mês, nunca mediu esforços pra dar do bom e do melhor para a filha. “Sempre foi um homem trabalhador e determinado. Meu pai é incrível. Eu o amo muito”, diz Jéssica.

