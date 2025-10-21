Anunciada atração principal do Rock no Parque 2025, em Guabiruba

Evento acontecerá no parque municipal

A Fundação Cultural de Guabiruba anunciou DZ6 como a atração principal do Rock no Parque 2025, que será realizado em 16 de novembro, um domingo, a partir das 10h, no Parque Municipal Vereador Érico Vicentini.

Encerrando o evento, o artista apresenta o espetáculo “DZ6 toca Charlie Brown Jr”. Segundo a prefeitura, além da semelhança física entre o artista e Chorão, ele é o único oficialmente reconhecido pela marca Charlie Brown.

“Trazer o DZ6 para o encerramento do festival é uma forma de homenagear uma geração inteira que cresceu ouvindo Charlie Brown Jr. e se reconhece na energia e nas mensagens das músicas”, diz a superintendente da Fundação Cultural, Jenifer Schlindwein.

O espetáculo “DZ6 toca Charlie Brown Jr” tem duração de 1h30 e encerra a programação do festival, que reúne bandas regionais e convidados em mais de dez horas de música gratuita.

Line-up completo

10h – 10h45: Symytéryo (convidada especial)
11h – 11h45: Novos Novos
12h – 12h45: Eletroldo
13h – 13h45: Ricardo Silvas
14h – 14h45: Torvelim
15h – 15h45: Aurora Effect
16h – 16h45: Daguerre
17h – 17h45: Elyra
18h – 18h45: Mosaico Híbrido
19h – 19h45: Carmino
Encerramento: DZ6 toca Charlie Brown Jr

