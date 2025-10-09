Anvisa alerta para anúncios falsos sobre canetas emagrecedoras

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificou falsos anúncios, em redes sociais e na internet, sobre a venda de medicamentos agonistas GLP-1, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras, incluindo o Mounjaro (tirzepatida).

Em nota, a agência alertou que os falsos anúncios atraem pacientes oferecendo medicamentos mais baratos ou mesmo de forma gratuita, via governo federal, mas após a realização de cadastro.

“Atenção: os anúncios são falsos. A Anvisa não comercializa qualquer medicamento ou serve de intermediária para a sua venda. Os anúncios simulam, inclusive, o site oficial da agência. O domínio gov.anvisa.org não pertence à agência”, informou.

No comunicado, a entidade destaca ainda que pacientes só devem comprar medicamentos por meio de farmácias e drogarias regularizadas.

“Se você encontrar publicações desse tipo, denuncie! E não clique em links relacionados”.

Leia também:

1. Obituário de Brusque, Guabiruba e Botuverá: falecimentos de hoje e dos últimos dias (06 a 08/10)

2. Homem é preso em Balneário Camboriú suspeito de matar outro após briga em ponto de tráfico de drogas

3. Primavera transforma quintal em atração a céu aberto em Guabiruba

4. Empresas de Nova Trento, pertencentes à mesma família, são citadas em investigação por contratos sem licitação em Porto Belo

5. Gaeco cumpre mandados em Brusque em operação que investiga crimes sexuais infantis; entenda

Assista agora mesmo!

Como era o cotidiano dos pacientes do antigo e já extinto hospício de Azambuja:

